Ціни на квартири в Харкові почали зростати, але купити житло за доступною ціною цілком реально.

Купити квартиру в Харкові можна навіть за ціною від 3,5 тисячі доларів, якщо розглядати компактні варіанти на вторинному ринку, повідомляє Politeka.net.

На популярних майданчиках з продажу нерухомості з'явилося одразу кілька бюджетних пропозицій. Переважно йдеться про гостинки та невеликі кімнати, які підходять як для особистого проживання, так і для подальшої здачі в оренду.

Один із найдоступніших об'єктів розташований на ХТЗ, на проспекті Індустріальному. За 3,5 тисячі доларів пропонують приміщення площею 10 квадратних метрів у сімейному гуртожитку. Усередині виконано косметичний ремонт, встановлено металопластикове вікно, нові вхідні двері, а меблі залишаються новому власнику. До станції метро можна дійти приблизно за 15 хвилин.

За аналогічну суму виставили ще один бюджетний варіант у Шевченківському районі. Площа становить 9 квадратних метрів, стан житловий. Додатковою перевагою є власний умивальник.

Водночас купити квартиру в Харкові можна й поблизу станції метро «Завод імені Малишева». Там за 3,9 тисячі доларів продають гостинку площею 15 квадратних метрів у цегляному будинку. Оселя має косметичний ремонт, централізоване опалення, меблі, холодильник, пральну машину, душову кабіну та доступ до інтернету.

Продавець зазначає, що помешкання підійде як для проживання, так і для інвестиції під оренду. Поблизу розташовані супермаркети, громадський транспорт, зелена зона та інші необхідні об'єкти інфраструктури.

Потенційним покупцям радять перед укладенням угоди перевірити документи, уточнити технічний стан нерухомості та домовитися про особистий огляд, адже недорогі пропозиції часто знаходять нового власника за короткий час.

Джерело: olx.ua

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: як можна отримати прихисток на рік.