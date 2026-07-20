Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують в кількох локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям у Кременчуці, поблизу Полтави та інших громадах, де переселенців готові тимчасово приймати без орендної плати, повідомляє Politeka.net.

Один із варіантів розташований у Кременчуці. Власники пропонують окрему кімнату для жінки або матері з дитиною віком від трьох років. Проживання не потребує оплати, однак майбутніх мешканців просять підтримувати порядок у спільних приміщеннях.

Будинок обладнаний кухнею, ванною кімнатою, санвузлом і централізованим водопостачанням. Пропозиція діятиме протягом воєнного стану, а додаткову інформацію можна отримати через Viber.

Ще один варіант доступний у селі Мачухи неподалік обласного центру. Оселю забезпечили газовим опаленням, інтернетом, душовою кабіною, побутовою технікою та внутрішнім санвузлом, що створює комфортні умови для тривалого перебування.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують і у селі Козлівщина. Там власники готові прийняти людей на умовах спільного проживання, розраховуючи на взаємоповагу та допомогу в повсякденних домашніх справах.

Помешкання обладнане каналізацією, водопостачанням, резервним живленням на випадок відключень електроенергії, літньою кухнею та доступом до інтернету. На подвір'ї утримують свійських тварин, тому майбутніх мешканців просять відповідально ставитися до господарства.

Перед переїздом фахівці рекомендують уточнювати всі умови безпосередньо з власниками, а також перевіряти актуальність оголошення. Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому із зверненням радять не зволікати.

Джерело: Допомагай

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