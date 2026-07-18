Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтаві доповнюють новими соціальними проєктами.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтаві продовжують видавати в межах гуманітарних ініціатив благодійного фонду «Карітас Полтава», передає видання Politeka.

Допомога призначена насамперед для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно прибули до громад області та потребують підтримки.

Новоприбулі переселенці отримують продуктові й гігієнічні набори, покликані забезпечити базові потреби у перші дні після переїзду. Представники організації зазначають, що така підтримка допомагає швидше адаптуватися на новому місці.

Водночас Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтаві доповнюють новими соціальними проєктами. Благодійники започаткували ініціативу «Майстерня консервації – Смак дитинства», у межах якої збирають овочі, фрукти та ягоди для виготовлення домашньої консервації, джемів, соусів й іншої натуральної продукції.

Частину заготовлених запасів планують використовувати для приготування гарячих обідів людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Таким чином організатори прагнуть розширити можливості гуманітарної підтримки.

Долучитися до ініціативи можуть усі охочі. Благодійний фонд приймає сезонні овочі, ягоди, фрукти, а також фінансову допомогу на придбання банок, кришок, спецій, пакувальних матеріалів та інших необхідних речей.

У «Карітас Полтава» наголошують, що кожен внесок допомагає забезпечити людей якісними продуктами та підтримати тих, хто найбільше потребує допомоги.

Детальну інформацію щодо отримання гуманітарної підтримки або участі в проєкті можна уточнити безпосередньо у представників благодійної організації.

Джерело: Карітас

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