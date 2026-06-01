Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійним фондом «Карітас», повідомляє Politeka.

Нова гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на турботу про домогосподарства, які зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій.

Як зазначається на офіційному сайті фонду, важливо, що при цьому житло не втратило повністю придатність для проживання.

Організатори зосередилися на виконанні дрібних та середніх відновлювальних ремонтів у квартирах і приватних будинках громадян.

У межах проєкту передбачено проведення комплексу ремонтних робіт, необхідних для часткового відновлення житлових приміщень.

Фахівці виконуватимуть встановлення або заміну вибитих вікон і дверей, ремонт дахів, стінових конструкцій, стель та інших пошкоджених елементів оселі.

Водночас підтримка не надається у випадках критичних руйнувань, коли житло є непридатним для безпечного проживання.

Програма реалізується у двох форматах, тому частина заявників може отримати грошову компенсацію на проведення ремонтних робіт.

В інших випадках відновлення здійснюється безпосередньо підрядними організаціями, які залучені до проєкту.

Зараз гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області розрахована на мешканців міст Харків та Ізюм, які належать до визначених вразливих категорій населення.

Окрім літніх людей віком від 60 років, на таку підтримку можуть розраховувати люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, одинокі батьки, опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні родини, а також вагітні жінки та сім’ї з дітьми до трьох років.

