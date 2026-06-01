Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області поступово формується через зростання витрат у тваринництві та нестабільність ринку сировини по всій Україні, повідомляє Politeka.

За інформацією Асоціації виробників молока України, на галузь одночасно тиснуть воєнні чинники, подорожчання пального та збільшення вартості кормів. Це безпосередньо впливає на собівартість утримання худоби й зменшує обсяги надою.

Додатково в частині господарств фіксують зниження закупівельних цін. У таких умовах виробники змушені або скорочувати випуск продукції, або змінювати канали реалізації.

Експерти наголошують, що ситуація не означає миттєвого зникнення товарів із полиць магазинів. Очікується перерозподіл внутрішніх обсягів, оскільки частина експорту може скоротитися.

За оцінками заступниці генерального директора організації Олени Жупінас, різких цінових стрибків найближчим часом не прогнозується, однак восени можливе підвищення вартості в межах 15–25% залежно від категорії продукції.

На тлі цих процесів дефіцит молочних продуктів у Полтавській області розглядається як відображення ширших змін у національному молочному секторі, пов’язаних із балансом виробництва та попиту.

Фахівці також звертають увагу на структуру переробки сировини: значна її частина орієнтована на експорт, що може швидко реагувати на зменшення виробництва.

Виробники підкреслюють, що ключовим фактором залишається не повна нестача продукції, а зміна цінової політики та перерозподіл потоків на ринку.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від стабільності виробництва та цін на кормову базу. Аналітики очікують, що ринок адаптується до нових умов у середньостроковій перспективі

Джерело: fakty

