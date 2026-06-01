Грошова допомога для пенсіонерів в Харківській області призначається виключно за індивідуальним зверненням особи та не нараховується автоматично, повідомляє Politeka.

Йдеться про додаткові виплати на догляд, розмір яких становить 1038 гривень щомісяця.

Отримати цю грошову допомогу у Харківській області можуть самотні пенсіонери, які досягли поважного віку та за станом здоров'я не здатні самостійно про себе дбати.

Законодавство висуває чіткий перелік критеріїв, яким має відповідати потенційний отримувач для успішного призначення коштів.

Для оформлення цієї виплати громадянину має виповнитися 80 років або більше. Обов'язковою умовою є отримання саме пенсії за віком.

Крім того, людина повинна проживати самостійно та не мати працездатних близьких родичів, які за законом зобов’язані забезпечувати її утримання та догляд у побуті.

Критично важливою вимогою є офіційне підтвердження стану здоров'я літньої людини. Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) має видати відповідний офіційний висновок про те, що заявник дійсно потребує постійного стороннього догляду.

Без цього медичного документа державна грошова допомога для пенсіонерів в Харківській області не може бути затверджена профільними органами.

Процедура оформлення вимагає особистого збору документів та подачі відповідної заяви. Насамперед людині необхідно звернутися до свого лікаря та пройти встановлений медичний огляд для отримання рішення ЛКК.

Наступним кроком є візит до територіального органу Пенсійного фонду України для подачі офіційного запиту.

Джерело: ТСН

