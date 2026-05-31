Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається одним із найважливіших напрямків підтримки людей, які після евакуації шукають тимчасовий прихисток у громадах регіону, повідомляє Politeka.

Місцеві жителі продовжують публікувати нові пропозиції для переселенців. Серед доступних варіантів — окремі кімнати, приватні будинки та частини осель із необхідними побутовими зручностями.

У селі Вищий Булатець Лубенського району готові прийняти жінку або матір із дитиною. Помешкання обладнане кухнею, ванною кімнатою, побутовою технікою та санвузлом. Від майбутніх мешканців очікують допомоги у домашніх справах і часткової компенсації комунальних витрат. Поруч працюють магазини та є транспортне сполучення.

Ще один варіант доступний у Мачухах неподалік Полтави. Оселя підходить для пари, самотньої жінки або людини похилого віку. Плата за проживання не передбачена, проте власниця розраховує на допомогу по господарству. У будинку є інтернет, газове опалення та душова.

У Лубнах також пропонують окрему кімнату для охайної жінки, за потреби — разом із дитиною. Головними умовами залишаються дотримання порядку та взаємна повага під час спільного проживання.

Представники волонтерських ініціатив наголошують, що значна кількість таких можливостей з’являється завдяки небайдужим громадянам, які відкривають власні домівки для людей, котрі втратили житло через війну.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області здебільшого забезпечується через приватні ініціативи та підтримку громад, що допомагають оперативно знаходити місця для розміщення.

Фахівці рекомендують перед переїздом уточнювати умови проживання, перевіряти актуальність оголошень і заздалегідь погоджувати всі деталі. Це дозволяє уникнути непорозумінь та спрощує адаптацію на новому місці.

Джерело: Допомагай

