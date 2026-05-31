Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області може бути значно меншою через технічні помилки, які походять ще з 1990 років, повідомляє Politeka.

У базах даних Пенсійного фонду України досі виявляють застарілу, неповну або неточну інформацію про страховий стаж та заробітну плату громадян.

Спеціалісти зазначають, що через хаотичний облік у той період чимало літніх людей щомісяця недоотримують частину грошової допомоги для пенсіонерів у Полтавській області.

Головна причина проблеми полягає в тому, що у дев'яностих роках трудова діяльність фіксувалася виключно на паперових носіях.

Окрім того, сотні підприємств та організацій тих часів ліквідовані, що сильно ускладнює пошук інформації.

У результаті окремі роки роботи просто випадають із загального підрахунку, а заробіток залишається непідтвердженим.

Це безпосередньо впливає на формулу, за якою розраховується державна грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Для виправлення ситуації представники Пенсійного фонду радять літнім людям самостійно перевірити власні дані. Зробити це можна через інтернет в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг установи.

Якщо у системі виявлено відсутність певних періодів роботи, громадянам потрібно надати додаткові документи для уточнення інформації.

Оновлення особової справи та виправлення старих помилок дозволяє провести перерахунок. Після цього виплати можуть суттєво збільшитися.

Для підтвердження пропущеного стажу підійдуть оригінали трудових книжок, офіційні довідки з державних архівів, витяги з наказів про прийняття на роботу чи звільнення, а також інші офіційні папери.

Джерело: agronews.ua

