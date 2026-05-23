Доплати для пенсіонерів у Полтавській області залишаються важливою частиною соціальної підтримки, адже після досягнення певного віку громадяни автоматично отримують додаткові щомісячні надбавки, повідомляє Politeka.

Виплати нараховують без окремих звернень до Пенсійного фонду.

Перший етап підвищення починається після 70 років. У такому випадку люди щомісяця одержують 300 гривень. Для громадян віком від 75 до 79 років сума становить 456 гривень, а після 80 років — 570.

У Пенсійному фонді пояснюють, що кошти додають автоматично з дня народження пенсіонера. Особисто подавати заяву або збирати додаткові документи не потрібно.

Якщо відповідна дата припадає не на початок місяця, розрахунок проводять пропорційно кількості днів. Таким чином надбавку визначають лише за фактичний період після досягнення встановленого віку.

Також діє обмеження щодо основної пенсії. Її розмір не повинен перевищувати визначений державою показник. Нові вікові нарахування не підсумовуються з попередніми, а замінюють меншу суму більшою.

Система враховує потреби громадян після завершення трудової діяльності та допомагає частково компенсувати щоденні витрати.

Фахівці зазначають, що індексацію таких надбавок поки не проводили, тому чинні показники залишаються без змін. Водночас для окремих категорій населення можуть діяти інші програми державної допомоги.

Експерти припускають, що подальше коригування механізму виплат залежатиме від рішень уряду та фінансових можливостей державного бюджету.

