Подорожчання круп у Полтавській області фіксується на тлі поступового зростання вартості базових бакалійних позицій, що підтверджують свіжі ринкові показники за травень 2026 року, повідомляє видання Politeka.net.

Найбільш помітні зміни зафіксовано у сегменті гречки. Середній рівень досяг 76,10 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше він становив близько 69,21 грн. У торгових мережах різниця залишається відчутною: діапазон коливається від приблизно 63 до понад 96 грн залежно від постачальника та формату продажу.

Паралельно зростає і сегмент макаронних виробів. Вермішель довга наразі коштує в середньому 38,60 грн за кілограм проти 33,14 грн у квітні. Динаміка пояснюється оновленням прайсів у роздрібних мережах та коригуванням закупівельних партій.

Схожа тенденція простежується й у категорії виробів із пшениці. Макарони типу «пір’я» піднялися до 34,70 грн за кілограм, тоді як попередній середній рівень становив 31,46 грн. Розрив між мережами залишається невеликим, але стабільно зберігається в межах кількох гривень.

Аналітичні дані свідчать, що ринок реагує поступово: різких стрибків не зафіксовано, однак загальний тренд рухається вгору. Саме тому Подорожчання круп у Полтавській області вже відчувається в щоденних витратах споживачів, хоча поки що без критичних коливань.

Експерти зазначають, що на формування вартості впливають логістика, сезонні фактори та оновлення партій товару. У найближчі тижні очікується збереження помірної динаміки без різких змін у більшості бакалійних позицій.

Джерело: Мінфін

