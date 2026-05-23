Подорожчання овочів у Харківській області фіксується на ринку у травні 2026 року, де ключові зміни торкнулися білокачанної капусти, моркви та огірків, згідно з актуальними ціновими даними торгових мереж, повідомляє Politeka.

Найбільш різкий рух показала білокачанна капуста. Середня ціна зросла до 45,75 грн за кілограм проти близько 10,57 грн місяцем раніше. У роздрібних мережах показники коливаються в межах приблизно 39–52 грн за кілограм, що відображає різні партії постачання та оновлення прайсів упродовж сезону.

Огірки демонструють іншу тенденцію. Поточний рівень становить 144 грн за кілограм, тоді як у квітні середній показник сягав 189,75 грн. Попри зниження, цінова динаміка залишається нерівномірною, оскільки впродовж місяця спостерігалися різкі коливання, пов’язані з обсягами надходження продукції та зміною пропозиції на ринку.

Морква продовжує дорожчати. Середній рівень наразі зафіксований на позначці 39,27 грн за кілограм проти близько 13,89 грн у попередньому періоді. Розбіжності між торговими мережами залишаються суттєвими, що пояснюється різними закупівельними цінами та логістичними витратами.

Дані з індексів споживчих цін свідчать, що протягом останнього місяця рух вартості був нерівномірним: частина позицій демонструвала поступове зростання, інші — короткочасні коливання з подальшою стабілізацією на нових рівнях.

Загалом Подорожчання овочів у Харківській області відображає змішану ринкову динаміку, де сезонність, залишки попереднього врожаю та темпи постачання нового товару формують різноспрямований рух цін. У короткостроковій перспективі учасники ринку не виключають подальших коливань без єдиного тренду.

Джерело: Мінфін

