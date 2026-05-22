Подорожчання проїзду в Запоріжжі стало підставою для перегляду тарифної політики міста та роботи перевізників, які посилаються на зростання витрат і кадровий дефіцит, повідомляє Politeka.

Управління транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради зазначає, що ключовим фактором змін є різке підвищення цін на пальне та енергоносії. Це безпосередньо вплинуло на собівартість пасажирських перевезень.

Окрім пального, збільшилися витрати на запчастини, технічне обслуговування, шини та мастильні матеріали. Також дорожчають страхові послуги, без яких неможлива робота громадського транспорту.

Окремо наголошується на нестачі працівників у галузі. Саме кадрова проблема ускладнює стабільне функціонування маршрутів і змушує підприємства шукати додаткові стимули для водіїв.

Як пояснює керівник профільного управління Михайло Скороходов, утримання старих тарифів у нинішніх умовах є економічно неможливим.

У результаті оновлення системи вартості перевезень за останні роки вже кілька разів переглядалося. Нині приватні маршрутки працюють із тарифом 25 грн за поїздку, тоді як раніше він становив 17 грн.

У муніципальному транспорті — автобусах, трамваях і тролейбусах — ціна піднялася до 20 грн замість попередніх 15 грн.

Подорожчання проїзду в Запоріжжі частково компенсується для користувачів безготівкової оплати: пасажири, які розраховуються карткою або смартфоном у комунальному транспорті, можуть і надалі платити 15 грн.

У міській раді додають, що подальша вартість перевезень залежатиме від економічної ситуації та витрат перевізників.

