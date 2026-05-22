У Полтавській області мешканців попередили про запровадження додаткових графіків відключення світла, які діятимуть 23 травня.

Графіки відключення світла у Полтавській області вводяться через планові ремонтні роботи, що заплановані на суботу, 23 травня, пише Politeka.net.

У Полтавській області мешканців попередили про запровадження додаткових графіків відключення електроенергії, які діятимуть 23 травня. Як зазначається, тимчасові обмеження в електропостачанні пов’язані з проведенням планових робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури регіону.

З 08:00–20:00 години не буде електрики в селі Гуньки через плановий ремонт електрообладнання. Світло зникне в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Кошова: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова: 7

Заозерна: 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

Луговий пров.: 1, 2, 3, 5, 7

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька: 2, 4, 13

Козача: 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам’яна: 2, 8

Кам’янський пров.: 1, 6

З 08:00–20:00 години також будуть діяти графіки відключення світла в селі Демидівка. Електрику вимикатимуть на вулицях:

Сонячна: 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова: 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

На 12 годин поспіль, з 08:00–20:00 години, буде відсутнє свтло в селі Крамаренки, проте обмеження діятимуть на вулиці:

Тараса Шевченка: 2, 3, 10, 15–17, 23–25, 28, 28А, 33–35, 37, 39–43, 45, 47, 50, 50А, 53, 55, 57, 60, 62–66, 68–70, 72, 74–75, 80, 82–83, 85, 88, 90–93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134А, 138, 142, 146.

Джерело: Омельницька Громада.

