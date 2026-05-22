Дефіцит овочів у Харкові залишається одним із факторів, який підсилює цінову волатильність у овочевому кошику країни.

Дефіцит овочів у Харкові супроводжується різким стрибком вартості торішньої білоголової капусти в Україні, яка за тиждень подорожчала приблизно на 75% і досягла 8–15 грн/кг, повідомляє Politeka.

Ключовим фактором зміни стала нестача пропозиції на ринку. Більшість господарств уже завершили реалізацію врожаю, тому обсяги продукції швидко скорочуються.

На складах залишаються лише обмежені партії білоголової капусти врожаю 2025 року. Фермери поступово виводять їх у продаж, коригуючи цінники відповідно до ситуації.

Інформацію про це надають аналітики платформи EastFruit.

Попит при цьому залишається стабільно високим. Через це продавці отримали можливість піднімати відпускну вартість. Водночас нинішній рівень усе ще приблизно на 77% нижчий, ніж на початку травня минулого року.

Ситуація на ринку формує очікування подальшого зростання. Учасники торгів не виключають продовження висхідної динаміки, адже товарні залишки зменшуються щодня.

Окремо агросектор відзначає різні наслідки весняних умов для культур. Кукурудза та соняшник постраждали менше, тоді як ріпак продемонстрував відносну стійкість до погодних коливань.

За словами експерта, умови в теплицях також були складними: «Ґрунт настільки промерз, що огірки чекали на сходи не кілька днів, а майже два тижні. Повітря в 20°C не гарантує прогріву на глибині, де потрібно щонайменше 15°C, а там утримувалося лише 8–10°C», — зазначив Стрижак.

Фахівці додають, що нинішній дисбаланс пропозиції й попиту вже впливає на суміжні сегменти ринку. На цьому тлі дефіцит овочів у Харкові залишається одним із факторів, який підсилює цінову волатильність у овочевому кошику країни.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: які варіанти зараз доступні.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: як офіційна робота впливає на виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: хто може отримувати по 500 гривень.