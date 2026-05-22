Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області розглядається як локальний прояв загальнонаціональних змін у молочному секторі.

Дефіцит молочних продуктів у Полтавській області формується на тлі зростання витрат у тваринництві та коливань ринку сировини в Україні, повідомляє Politeka.

За даними Асоціація виробників молока України, на ситуацію впливають воєнні фактори, а також подорожчання пального, що напряму відбивається на вартості кормів для худоби. Це підвищує собівартість виробництва та знижує обсяги надою сирого молока.

Паралельно фіксується зменшення закупівельних цін у частині господарств. Така динаміка змушує виробників скорочувати виробництво або переглядати структуру продажів.

В асоціації пояснюють, що нинішня ситуація не обов’язково означає миттєве зникнення продукції з полиць. Частина експорту може зменшитися, а внутрішній ринок отримає перерозподіл доступних обсягів.

За словами заступниці генерального директора організації Олени Жупінас, різкого стрибка найближчим часом не очікується. Водночас восени можливе зростання вартості в межах 15–25% залежно від конкретного виду товарів.

Окремо фахівці звертають увагу на структуру переробки: значна частка сирого молока спрямовується на експортні позиції. За умов падіння виробництва цей сегмент може скоротитися першим, що частково збалансує пропозицію всередині країни.

Попри ризики, виробники підкреслюють: ситуація більше стосується ціни та перерозподілу потоків, ніж повного зникнення продукції з магазинів.

На цьому тлі дефіцит молочних продуктів у Полтавській області розглядається як локальний прояв загальнонаціональних змін у молочному секторі, а не окрема критична криза постачання.

Джерело: fakty

