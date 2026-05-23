Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти у різних населених пунктах.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається одним із головних напрямків підтримки переселенців, які після евакуації шукають тимчасовий прихисток у громадах регіону, повідомляє Politeka.

Нові пропозиції регулярно публікують жителі області. Людям пропонують кімнати, приватні оселі або окремі частини будинків із базовими побутовими умовами.

У селі Вищий Булатець Лубенського району готові поселити жінку або матір із дитиною. Помешкання обладнане кухнею, ванною, технікою та санвузлом. Власники просять допомагати у домашніх справах і частково покривати комунальні витрати. Поруч працюють магазини, школа, дитсадок та є автобусне сполучення.

Ще один варіант доступний у Мачухах неподалік Полтави. Будинок пропонують сімейній парі, самотній жінці або людині похилого віку. Орендну плату не беруть, однак серед умов — догляд за літньою господинею. У приміщенні є інтернет, газове опалення, душова кабіна та побутова техніка.

Також Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти у Лубнах. Там доступна окрема кімната для охайної жінки, можливо разом із дитиною старше трьох років. Від мешканців очікують підтримання порядку та взаємоповаги під час спільного проживання.

Волонтерські організації зазначають, що більшість подібних ініціатив тримається на допомозі місцевих жителів, які погоджуються приймати родини з небезпечних територій.

Фахівці радять перед переїздом уточнювати всі побутові деталі, наявність вільних місць і можливі додаткові умови, адже актуальність оголошень може швидко змінюватися.

Джерело: Допомагай

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.