Подорожчання проїзду в Полтавській області стало приводом для посилення контролю за перевезеннями та перегляду організації роботи громадського транспорту.

Подорожчання проїзду в Полтавській області спричинило дискусії у Кременчуці, де мешканці помітили різні тарифи в приватних маршрутках, повідомляє Politeka.net.

Після засідання виконкому мер Віталій Малецький заявив, що місто перевірить фактичні розцінки на лініях. Частина автобусів перевозить пасажирів за 20 гривень, тоді як інші вже беруть 25.

Місцеві журналісти звернули увагу на відсутність єдиного підходу серед перевізників. Деякі водії у приватних розмовах стверджують, що нижча сума поки дозволяє працювати без критичних втрат.

У міськраді пояснили: тариф 25 гривень раніше вводили як тимчасовий крок через здорожчання пального й електроенергії. Нині триває процедура, яка має визначити остаточну ціну для всіх маршрутів.

Про це стало відомо під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради.

Питання передали профільному управлінню. Фахівці вже проводять консультації з транспортними компаніями та аналізують ситуацію на напрямках.

Віталій Малецький доручив організувати додаткову перевірку й порівняти офіційні дані з реальною оплатою у салонах. Посадовець також повідомив, що особисто огляне частину маршрутів.

Під час обговорення пролунала критика на адресу окремих перевізників, які заявляють про збитковість роботи. Упродовж травня влада планує збирати пропозиції від громадян перед ухваленням фінального рішення.

Окрему увагу чиновники приділили маркуванню транспорту. Пасажири повинні заздалегідь бачити, який тариф діє на конкретному напрямку.

