Прогноз на тиждень з 1 по 7 червня в Харкові показує, що на початку літа у місті переважатиме тепла, але нестійка погода.

Прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 червня в Харкові передбачає дощі та коливання температури, повідомляє Politeka.

1 червня сонце лише зрідка виглядатиме з-за хмар. Температура повітря вночі становитиме близько +12 градусів, а вдень підніметься до +22. У другій половині дня прогнозують дощ.

Прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 червня в Харкові на своєму офіційному сайті надав Український гідрометеорологічний центр.

2 червня у місті стане трохи тепліше. Вдень повітря прогріється до +23 градусів. Ранок буде ясним, однак після обіду небо почне затягувати хмарами. У денні та вечірні години очікується дрібний дощ.

Подібна ситуація збережеться і 3 червня. У цей день ранкові та вечірні години будуть ясними, але вдень прогнозують хмарність та опади. Температура повітря сягне +24 градусів.

Також прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 червня в Харкові свідчить, 4 червня ясний ранок швидко зміниться хмарністю, яка триматиметься до вечора. Синоптики прогнозують дрібний дощ. Температура вдень сягатиме +24 градусів.

5 червня опадів у місті не прогнозують. Уже після обіду небо вкриється хмарами. Водночас температура повітря підніметься до +25 градусів.

6 червня температура залишиться на рівні +25 градусів удень. Вітер буде слабким, а атмосферний тиск суттєво не зміниться. Синоптики зазначають, що дощ може тривати аж до вечора.

7 червня небо у місті буде переважно похмурим, лише ввечері можливі прояснення. Ніч та ранок минуть без дощу, але вдень опади повернуться.

До вечора дощ повинен припинитися. Саме останні дні вказаного періоду принесуть до міста найвищі температурні показники, адже повітря прогріватиметься до +25 градусів.

