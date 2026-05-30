Грошова допомога у Харківській області доступна не лише пенсіонерам, а й іншим вразливим категоріям українців.

Уряд затвердив розміри одноразової грошової допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій у Харківській області до Дня Незалежності у 2026 році, пише Politeka.net.

Урядові виплати розглядаються як одна з форм соціальної підтримки ветеранів, родин загиблих і вразливих категорій населення. Для багатьох громадян, зокрема пенсіонерів та сімей військових, така допомога має особливе значення в умовах зростання витрат на лікування, комунальні послуги та базові потреби.

Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету Міністрів №602 від 13 травня 2026 року. Як передбачається, виплата допомоги має бути здійснена до 24 серпня 2026 року. Найвищі суми встановлені для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Зокрема, громадяни першої групи отримають 3100 гривень, другої — 2900 гривень, третьої — 2700 гривень.

Окремо передбачено виплату у розмірі 3100 грн для осіб, які мають особливі заслуги перед Україною. Також до цієї категорії віднесено колишніх малолітніх в’язнів концтаборів та інших місць примусового утримання, за умови встановлення інвалідності.

По 1000 гривень отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, а також окремі категорії осіб, які пережили нацистські табори.

Розмір грошової допомоги у Харківській області у 650 грн встановлено для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни та захисників України. Йдеться про родини полеглих військових, подружжя померлих учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, за умови що вони не уклали повторний шлюб.

Найменший розмір допомоги — 450 грн — передбачений для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, осіб, примусово вивезених на роботи, а також дітей партизанів і підпільників.

