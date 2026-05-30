Подорожчання проїзду в Полтаві може відбутися найближчим часом через складне фінансове становище місцевих автопідприємств, повідомляє Politeka.

Питання можливого перегляду вартості пасажирських перевезень детально розглянули представники комісії містобудування Полтавської міської ради.

Перед присутніми виступив виконавчий директор ТОВ "Євробус Полтава" Андрій Малохліб, який детально описав кризову ситуацію у транспортній сфері міста.

За словами керівника компанії, приватні підприємства наразі перебувають у вкрай важкому фінансовому стані і потребують рішення про подорожчання проїзду в Полтаві.

Керівник зазначив, що через суттєве та тривале зростання цін на автомобільні запчастини транспортні компанії не мають достатньо коштів для обслуговування автопарку.

Крім того, виникли серйозні проблеми із закупівлею пального, тому підприємці просять міську владу підтримати їх та підняти діючий тариф до економічно обґрунтованого мінімуму.

Під час обговорення цього звернення думки представників міської влади розділилися.

Частина депутатів погодилася з аргументами транспортників, визнавши наявність об'єктивних економічних чинників.

Водночас чиновник та депутат Денис Поліщук висловив зауваження до роботи приватних компаній.

Він підкреслив, що нинішня вартість поїздки дійсно є економічно недоцільною для бізнесу, проте у пасажирів накопичилося багато претензій до самих перевізників.

Депутат звернув увагу на постійні порушення графіків руху автобусів, що особливо помітно у вечірні години. Також чиновник наголосив на незадовільному технічному стані маршруток, які буквально розсипаються під час рейсів.

Слід зазначити, що подорожчання проїзду в Полтаві відображає загальноукраїнську тенденцію, адже аналогічні рішення готують і в інших обласних центрах.