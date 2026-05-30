Мешканців області закликають заздалегідь враховувати інформацію про графіки відключення світла у Полтавській області на 31 травня.

Відключення світла посиляться. Мешканців області закликають заздалегідь враховувати інформацію про графіки відключення світла у Полтавській області на 31 травня під час планування щоденних справ і з розумінням ставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із проведенням необхідних робіт.

Вимикатимуть електрику з 08:00–17:00 години в населеному пункті Кустолові Кущі. Зникне світло тільки за окремими адресами:

Піщана — 1, 2

Соснова — 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 23, 27, 28А

В смт Нові Санжари триватимуть додаткові графіки відключення світла з 08:00 – 17:00 години, проте обмеження діятимуть на вулицях:

Антона Головатого — 2, 6–59

Антона Головатого (пров.) — 1, 1а, 1Б, 2–7

Дорожний пров. — 1, 2, 2а, 3, 7, 9

Заворсклянський пров. — 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 14, 16/17

Луговий пров. — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13/20, 14, 16, 18, 20

Озерний пров. — 1–18

Ромашковий пров. — 1, 3а, 3б, 5, 7, 9, 19, 23, 25

Чкалова

Першотравнева

Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде електрики з 08:00–17:00 години в селі Зачепилівка. Знеструмлять такі вулиці:

8 Березня — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

8 Березня (пров.) — 9, 11

Берегова — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47

Бузкова — 1, 1А, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Відпільний пров. — 4, 6

Відпільна — 10

Городній пров. — 2, 5

Дачний пров. — 2, 8

Дорожна — 1–10, 12, 14

Заводська — 1, 1/1, 2–10, 12–17

Козацька — 1–27, 29, 32, 34, 36, 38

Кругла — 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13

Лісна — 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20

Миру — 13, 15, 19–120, 124, 126

Огородний пров. — 1

Озерний пров. — 1, 3, 5, 7, 9

Піщана — 1/1, 1Б, 2, 4–12, 16, 18, 22

Польова — 1–16

Сосновий пров. — 1, 3, 4

Шевченка — 1, 1а, 3–8, 10–18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 42

Шкільна — 1, 5, 5А, 7, 9, 10.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

