У Полтавській області 30 травня продовжать діяти графіки відключення світла, запроваджені у зв’язку з проведенням планових робіт.

У Полтавській області 30 травня продовжать діяти графіки відключення світла, запроваджені у зв’язку з проведенням планових профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. В енергетичних службах пояснюють, що тимчасові обмеження електропостачання залишаються необхідними для стабільної роботи енергосистеми регіону.

В селі Федоренки з 08:00 – 20:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла, як охоплять адреси:

Омельницька — б/н, 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40

В селі Гуньки триватимуть додаткові графіки відключення світла з 08:00 – 20:00 години, проте обмеження діятимуть на вулицях:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12

Луговий пров. — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна — 2, 8

Кам'янський пров. — 1, 6

В селі Щербаки не буде електрики з 08:00 – 20:00 години. Знеструмлення в суботу будуть тривати 12 годин поспіль за наступними адресами:

Богдана Хмельницького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вишневий пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27

Героїв полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева — 9, 11

Кобзарську — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького — 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельницька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революціонерів — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова — 2.

Джерело: Омельницька Громада.

