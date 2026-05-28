Графіки відключення світла у Харківській області на 29 травня через необхідність комплексного технічного обслуговування.

В енергетичній сфері пояснюють, що графіки відключення світла у Харківській області на 29 травня через необхідність комплексного технічного обслуговування інфраструктури. У цей період фахівці здійснюють перевірку стану обладнання, проводять регламентні ремонтні роботи та оновлюють окремі елементи системи електропостачання, які потребують модернізації або заміни.

З 09:00–16:10 години в місті Люботин будуть вимикати світло. Багато годин поспіль не буде електрики. Обмеження триватимуть на наступних провулках:

Бєляєвський — 2–11, 6/2, 9/2

Житній — 1/1, 3, 5–9, 6А, 8/17

Княжий — 3–31, 4–9, 11–13, 13А, 14–18, 20–24, 25–30, 31/5, 29/10

Колодяжний — 2/19, 3–5, 7–9, 10–15, 17

Коцюбинського — 4–7, 10

Крутий — 5

Миколи Лисенка — 2, 4, 6, 8, 10, 12

Огородний — 2/4, 3, 5–7, 9, 11, 13/А, 15/А, 17

Спортивний — 3

29.05.2026 року з 09:00–16:00 години електрику вимикатимуть в місті Люботин. Знеструмлення триватимуть за окремими адресами. Зокрема, світло зникне на вулицях:

Дмитрівська — 10–46, 48, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11–15, 17–26, 28–37, 38, 39, 40, 42–46, 48, 50Б

Княжа — 2–139, 3–5/1, 6/2, 7/2, 8/1, 9, 10–18, 20–25, 27А, 28–29, 31, 33–49, 50–55, 57, 59–64, 65/31, 66–73, 74–78, 81–87, 89, 90/1, 91–99, 100–139

Коцюбинського — 27, 33, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66/78, 67/68, 70, 72, 74

Крута — 1/7, 1/8, 2, 4/15, 5/11, 6А, 9

Курортна — 3, 5, 7, 7/1, 7/7, 7/12, 7/13, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 11, 11/1–11/6, 12/1–12/3, 13/1–13/7, 15/1–15/7, 17/1–17/4

Бєляєвська — 1–24

Білогірська — 2А

Державна — 130, КЗАВ

Жасміновий в-д — 1–4

Княжий в-д — 3, 5, 7

Колодяжний в-д — 3А

Пролісковий в-д — 1–5

Ромашковий в-д — 2, 17

Садова— 1, 2, 5–8, 12, 14, 16–19, 20–24, 26–33, 35–39, 43, 45, 47, 49, 18В, 20А, 31А, 32А

Миколи Лисенка — 3–9, 10–12, 14, 20, 22, 24, 26, 8А

Рєпіна — 2–7, 9–19, 24

Огородна — 3, 5–9, 11, 13, 15, 6/1, 7/А

Хижного — 3–5, 7–9, 10–15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/21, 11/22, 13/19.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

