Подорожчання проїзду в Полтаві розглядається як можливий крок у межах адаптації тарифної політики.

Подорожчання проїзду в Полтаві стало одним із ключових питань, які розглянули на засіданні комісії з містобудування Полтавської міської ради, де обговорювали можливе коригування вартості поїздок у громадському транспорті, передає Politeka.

Під час засідання виконавчий директор ТОВ «Євробус Полтава» Андрій Малохліб заявив про складну фінансову ситуацію в галузі перевезень. За його словами, підприємства стикаються зі зростанням витрат на пальне та запчастини, що ускладнює підтримання стабільної роботи маршрутів. Раніше озвучувались орієнтовні цифри — 25 гривень при оплаті готівкою та 20 гривень у разі безготівкового розрахунку.

У своєму виступі представник перевізника наголосив на необхідності встановлення економічно обґрунтованого тарифу, оскільки нинішні надходження не покривають витрати на обслуговування транспорту та забезпечення рейсів.

Депутат Євген Дикань підтримав позицію перевізника, тоді як інший член комісії, Денис Поліщук, звернув увагу на те, що питання варто розглядати комплексно — разом із якістю перевезень, дотриманням графіків руху та технічним станом автобусів.

У ході обговорення зазначалося, що проблема стосується не лише приватних маршрутів, а й комунального транспорту, який також працює з фінансовими труднощами. Система перевезень у місті, за оцінками учасників дискусії, потребує ширших змін — від оновлення рухомого складу до впровадження електронного квитка та перегляду моделі управління маршрутами.

На цьому тлі подорожчання проїзду в Полтаві розглядається як можливий крок у межах адаптації тарифної політики до реальних витрат перевізників.

За підсумками засідання депутати вирішили взяти інформацію до відома та доручили профільним підрозділам опрацювати варіанти економічно обґрунтованих тарифів для подальшого розгляду.

Джерело: kolo

