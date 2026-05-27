Прогноз на тиждень з 28 травня по 3 червня в Харкові свідчить про нестійку погоду з частими опадами та хмарністю.

Прогноз погоди на тиждень з 28 травня по 3 червня в Харкові надали метеорологи, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 28 травня по 3 червня в Харкові виглядає таким чином:

28 травня протягом дня та ввечері очікується дощ, який поступово слабшатиме ближче до ночі. Температура вдень підніметься до +15 градусів, а вітер посилиться до 6.9 м/с.

29 травня опади прогнозують у другій половині дня. Дощ до вечора стане слабшим. Вночі температура опуститься до +8 градусів, а вдень повітря прогріється лише до +16.

30 травня місто знову накриє суцільна хмарність. З середини дня синоптики прогнозують дрібний дощ, який триватиме до вечора. Денна температура становитиме близько +18 градусів.

31 травня істотних опадів не прогнозують, однак сонця місцеві майже не побачать. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +21 градуса.

1 червня в місті знову очікується дощ, який розпочнеться після обіду та ближче до вечора стане слабшим. Попри це температура вдень підніметься до +22 градусів.

2 червня перша половина дня буде ясною, але після обіду над містом знову з’являться хмари. Удень та ввечері синоптики прогнозують дрібний дощ. Температура продовжить зростати й досягне +23 градусів.

3 червня очікується хмарність і короткочасний дощ. Температура повітря вдень підніметься до +24 градусів. Тож місцевим варто бути готовим до природних примх та не забувати брати із собою парасольки.

