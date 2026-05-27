Грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій у Харківській області надається при певних умовах.

Затверджено розміри одноразової грошової допомоги у Харківській області до Дня Незалежності для пенсіонерів та окремих пільгових категорій громадян, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення закріплене постановою Кабінету Міністрів №602, якою визначено порядок та суми виплат до державного свята. Програма охоплює широкий перелік отримувачів із різним соціальним статусом, зокрема осіб з інвалідністю, ветеранів війни та членів родин загиблих захисників.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, найвищий розмір грошової допомоги для пенсіонерів та ветеранів у Харківській області становитиме 3100 гривень. Її передбачено для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх в’язнів концтаборів і гетто з інвалідністю I групи. Для отримувачів II групи сума становитиме 2900 гривень, для III групи — 2700 гривень.

Окремо визначено виплати для інших категорій. По 1000 гривень отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів, а також особи, народжені в місцях примусового утримання.

Грошова допомога в розмірі 650 грн передбачена для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, родин полеглих Захисників і Захисниць України, а також для дружин і чоловіків померлих учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, за умови якщо вони не уклали новий шлюб.

Ще по 450 гривень встановлено для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, осіб, примусово вивезених на роботи, та дітей партизанів і підпільників.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що порядок нарахування виплат залишається чинним відповідно до урядової постанови №1396 від 27 грудня 2023 року. Громадянам, які вже отримують пенсію або проходять військову службу, кошти буде нараховано автоматично — через Пенсійний фонд або відповідні військові частини.

Водночас особам, які не є пенсіонерами та не перебувають на службі, необхідно самостійно звернутися із заявою до ПФУ для оформлення одноразової допомоги.

