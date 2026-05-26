Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнеться одразу кількох напрямків у Сахновщинській та Берестинській громадах, де вже затвердили нові розцінки для споживачів, передає Politeka.

Відповідне рішення виконавчий комітет ухвалив 8 травня 2026 року. Оновлені ставки поширюються на населення, бюджетні установи та суб’єкти господарювання.

У громадах пояснюють зміни необхідністю підтримувати стабільну роботу профільних служб і забезпечувати належний санітарний стан населених пунктів.

Відомості про нововведення опублікували на офіційному ресурсі Сахновщинської громади.

Із початку літа у Сахновщині змінюється оплата за вивезення побутових відходів. Для жителів багатоквартирних будинків, приватного сектору та Дар-Надіївського старостинського округу встановили фіксований щомісячний платіж — 30 гривень з ПДВ на одну людину.

Для бюджетної сфери та підприємств послуга сміттєвоза коштуватиме 186,34 гривні за контейнер.

Також підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стосується водопостачання й водовідведення у Берестині та низці сіл громади. Вартість одного кубометра зростає зі 150 до 180 гривень.

Водночас для мешканців передбачили механізм часткового відшкодування з місцевого бюджету, що дозволить зменшити фінансове навантаження.

Представники влади наголошують на важливості своєчасної оплати сервісів, оскільки від цього залежить безперебійне функціонування інфраструктури та якість обслуговування.

У громадах також зазначають, що подальші перегляди можливі залежно від економічних умов, вартості ресурсів і фактичних витрат комунальних підприємств.

