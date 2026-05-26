Головною метою гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтавській області є відновлення безпечних і придатних для проживання умов.

У Полтавській області стартувала реєстрація на отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших категорій українців, повідомляє Politeka.net.



Ініціативу реалізують у межах проєкту благодійного фонду Карітас - «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні». Програма спрямована на підтримку родин, чиї будинки або квартири зазнали руйнувань через обстріли та інші наслідки військової агресії. Головною метою проєкту є відновлення безпечних і придатних для проживання умов для мешканців постраждалих громад.

Наразі подати заявку на участь у гуманітарній допомозі можуть жителі Чутівської, Кобеляцької та Миргородської громад у Полтавській області. Організатори наголошують, що допомога надаватиметься лише домогосподарствам, житло яких має актуальні пошкодження та потребує проведення відновлювальних робіт.

Участь у програмі доступна для громадян, які належать до однієї з визначених категорій вразливості. Йдеться, зокрема, про багатодітні родини, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, людей з інвалідністю, осіб із тяжкими захворюваннями, а також одиноких батьків або опікунів неповнолітніх чи недієздатних осіб.

Крім того, право на участь мають вагітні жінки, сім’ї з дітьми віком до трьох років, а також пенсіонери старше 60 років.

Обов’язковою умовою для подання заявки є наявність Акта про підтвердження пошкодження майна внаслідок військових дій. Організатори підкреслюють, що без цього документа звернення не розглядатимуться.

Також визначено категорії громадян, які не можуть претендувати на отримання допомоги. Зокрема, йдеться про осіб, які вже отримували компенсацію на оренду житла або модернізацію помешкання від «Карітас Полтава».

Не зможуть долучитися до програми й ті заявники, які раніше отримували аналогічну підтримку на ремонт житла — будівельні матеріали чи грошові виплати — від інших гуманітарних організацій.

Джерело: Карітас Полтава.

