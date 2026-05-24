Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 25 по 31 травня вводяться через планові ремонтні роботи.

Фахівці наголошують, що проводитимуть цими днями технічні заходи, які є необхідними для підтримання стабільної роботи енергетичної системи, оновлення обладнання та зменшення ризиків аварійних ситуацій у майбутньому. Роботи проводитимуться поетапно, через що в окремих громадах можливі тривалі перерви в електропостачанні.

Мешканців області закликають заздалегідь ознайомитися з графіками відключення світла у Полтавській області на тиждень з 25 по 31 травня та врахувати можливі незручності під час планування щоденних справ.

25.05.2026 року з 8 до 20 години не буде електрики в селі Пустовіти. Зникне світло лише в частині населеного пункту. Зокрема електрика пропаде на таких вулицях:

Озерна (б. 1, 1А, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 29 А, 35, 35а, 38а, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 61, 65, 65-Б, 69, 69А, 77, 79, 81, 83, 91, 95, 97, 100, 101, 103, 104),

пров.Садовий (б. 1, 2, 8, 9),

Степова (б. 2, 6)

Також 25 травня з 8 до 20 години буде відсутнім світло в селі Литвиненки. Елетрику вимкнуть на вулицях:

Переможців (б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18 А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29а, 30, 34, 35, 36, 38, 38 А, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77),

Польова (б. 3, 7)

26.05.2026 року тимчасові обмеження запровадять у селі Онищенки. Відключення електроенергії триватиме з 08:00 до 20:00 години у зв’язку з плановим ремонтом обладнання. Без світла залишаться мешканці вулиць:

Дачна (б. 3),

Лісова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64).

Також 26 травня не буде світла в селі Федоренки. Так, з 08:00 до 20:00 години (12 годин поспіль) зникне електрика на вулицях:

Омельницька (б. 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11 , 12, 13, 15-А, 16 , 17, 19, 21, 23а , 23Б, 24 , 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40).

Джерело: Омельницька Громада

