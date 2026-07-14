Графіки відключення світла у Полтавській області на 15 липня пов'язані з проведенням планових ремонтних робіт.

Українцям розповіли, якими будуть планові графіки відключення світла у Полтавській області на 15 липня, пише Politeka.net.



У середу, 15 липня, у низці населених пунктів Вінницької області заплановано графіки відключення світла. Обмеження пов'язані з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності електропостачання.

З 08:00 до 19:00 без електропостачання тимчасово залишаться жителі кількох населених пунктів області. Зокрема електрики не буде в селі Великий Кобелячок за такими адресами:

Лимарівська — 35, 37, 43, 49, 53, 55

Шевченка — 98, 206, 215

Також з 08:00 до 19:00 електроенергію тимчасово вимкнуть за окремими адресами в селі Горобці. Знеструмлення будуть на таких вулицях:

Миру — 1, 1В, 2, 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27-А, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 63, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80А, 81, 87, 88

Шевченка — 213

У селі Пасічне планові роботи проводитимуться з 08:00 до 19:00 години, через що частина споживачів залишиться без світла на час ремонту. Обмеження вводять за низкою адрес:

Квіткова — 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33

Лікарняний (пров.) — 4

Миру — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15

Молодіжна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Решетилівська — 5, 8, 16, 24, 26

Світличне — 17

Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14

Степовиків — 4, 8, 10а, 12

Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9

У цей самий період, з 08:00 до 19:00, ремонтні бригади працюватимуть і в селі Клюсівка. Тимчасові відключення електроенергії торкнуться окремих домоволодінь на вулицях:

Ветеранів — 3, 4, 5

Єрофея Токаря (пров.) — 3, 5, 6, 8, 9, 10

Живилівська — 3/1, 5, 5/2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72

Квітковий (пров.) — 4, 5, 6

Лугова — 4, 6

Луговий (пров.) — 3, 8, 10

Молодіжна — 10

Перемоги — 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16

Перемоги (пров.) — 6, 11, 12, 14

Рибачий (пров.) — 2, 3, 4, 5

Садовий (пров.) — 3, 4, 6

Ювілейна — 2/1, 4, 5, 6/2, 7, 9, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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