Українцям розповіли, якими будуть планові графіки відключення світла у Полтавській області на 15 липня, пише Politeka.net.
У середу, 15 липня, у низці населених пунктів Вінницької області заплановано графіки відключення світла. Обмеження пов'язані з проведенням планових ремонтних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності електропостачання.
З 08:00 до 19:00 без електропостачання тимчасово залишаться жителі кількох населених пунктів області. Зокрема електрики не буде в селі Великий Кобелячок за такими адресами:
- Лимарівська — 35, 37, 43, 49, 53, 55
- Шевченка — 98, 206, 215
Також з 08:00 до 19:00 електроенергію тимчасово вимкнуть за окремими адресами в селі Горобці. Знеструмлення будуть на таких вулицях:
- Миру — 1, 1В, 2, 3, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27-А, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 62, 63, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80А, 81, 87, 88
- Шевченка — 213
У селі Пасічне планові роботи проводитимуться з 08:00 до 19:00 години, через що частина споживачів залишиться без світла на час ремонту. Обмеження вводять за низкою адрес:
- Квіткова — 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33
- Лікарняний (пров.) — 4
- Миру — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15
- Молодіжна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
- Решетилівська — 5, 8, 16, 24, 26
- Світличне — 17
- Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14
- Степовиків — 4, 8, 10а, 12
- Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9
У цей самий період, з 08:00 до 19:00, ремонтні бригади працюватимуть і в селі Клюсівка. Тимчасові відключення електроенергії торкнуться окремих домоволодінь на вулицях:
- Ветеранів — 3, 4, 5
- Єрофея Токаря (пров.) — 3, 5, 6, 8, 9, 10
- Живилівська — 3/1, 5, 5/2, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20/1, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 50/1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72
- Квітковий (пров.) — 4, 5, 6
- Лугова — 4, 6
- Луговий (пров.) — 3, 8, 10
- Молодіжна — 10
- Перемоги — 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16
- Перемоги (пров.) — 6, 11, 12, 14
- Рибачий (пров.) — 2, 3, 4, 5
- Садовий (пров.) — 3, 4, 6
- Ювілейна — 2/1, 4, 5, 6/2, 7, 9, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а.
Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада
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