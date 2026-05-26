Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть отримати колишні військовослужбовці, які не працюють та забезпечують непрацездатних членів родини, повідомляє Politeka.

Йдеться про громадян із числа рядового, сержантського, старшинського й офіцерського складу. Виняток становлять особи, які проходили строкову службу. Надбавка призначається до пенсійного забезпечення за вислугу років або через встановлену інвалідність.

Право на додаткові кошти виникає за умови, що заявник є головним або єдиним джерелом матеріального забезпечення для близьких. Це можуть бути батько, мати, чоловік, дружина, людина з особливими потребами чи інший родич, визначений законодавством.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Розрахунок проводять на основі прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень.

Сума надбавки дорівнює половині зазначеного рівня. Таким чином, щомісячно можна отримувати близько 1297 гривень за кожного утриманця, який відповідає встановленим вимогам.

Водночас доплати для пенсіонерів у Харківській області не призначаються автоматично. Для отримання виплати необхідно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду та подати відповідну заяву.

Разом із зверненням потрібно надати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також папери, що підтверджують сімейні зв’язки. Це може бути свідоцтво про народження, укладення шлюбу або судове рішення.

Окремо знадобляться підтвердження факту утримання близької людини, довідка про спільне проживання та документи, які засвідчують відсутність трудової діяльності чи проходження служби на момент оформлення.

