Прогноз погоди на тиждень з 26 травня по 1 червня в Харкові вказує на поступове похолодання в середині періоду.

Прогноз на тиждень з 26 травня по 1 червня в Харкові свідчить, що останні дні весни принеусть переважно хмарну погоду та періодичні опади, повідомляє Politeka.

26 травня температура вночі становитиме +15 градусів, а вдень сягне +20 градусів. Опадів у цей день не прогнозується.

Прогноз погоди на тиждень з 26 травня по 1 червня в Харкові надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

27 травня температура вдень не перевищить +18. У другій половині дня та ввечері прогнозують дрібний дощ. Тож місцевим варто готувати парасолі.

Прогноз погоди на тиждень з 26 травня по 1 червня в Харкові передбачає, що 28 травня небо буде затягнуте хмарами від самого ранку і до вечора.

Вночі температура знизиться до +10 градусів, а вдень підніметься лише до +15. У денні та вечірні години прогнозується дощ.

29 травня вночі температура опуститься до +8 градусів. Удень повітря прогріється до +16 градусів. Дощ розпочнеться у другій половині дня та поступово послабшає до вечора.

30 травня температура вночі становитиме +9 градусів, а вдень досягне +18. Із середини дня і до вечора прогнозують дрібний дощ.

31 травня температура почне зростати. Вночі очікується +11 градусів, а вдень повітря прогріється до +21.

1 червня температура вдень підніметься до +22 градусів. Уночі буде близько +12 градусів, а вранці +16. Небо залишатиметься переважно хмарним, сонце лише зрідка з'являтиметься з-за хмар.

Після обіду розпочнеться дощ, який ближче до вечора повинен послабшати. Тому і в цю дату місцевим варто не забувати про парасольки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.