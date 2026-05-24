Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області продовжують надавати жителі громад, які приймають переселенців у приватних будинках та квартирах, повідомляє Politeka.

Нові оголошення з’являються у різних населених пунктах регіону, де людям пропонують тимчасовий прихисток після евакуації.

У селі Вищий Булатець Лубенського району доступна кімната для жінки або матері з дитиною. Помешкання обладнане кухнею, побутовою технікою, ванною кімнатою та санвузлом. Господарі просять допомагати по дому й частково компенсувати витрати на комунальні послуги. У селі працюють магазини, дитсадок, школа та є транспортне сполучення з Лубнами.

Ще одну пропозицію оприлюднили у Мачухах поблизу Полтави. Будинок готові надати сімейній парі, жінці або людям старшого віку без орендної плати. Серед умов — догляд за літньою мешканкою оселі. У приміщенні є газове опалення, душова кабіна, інтернет та необхідна техніка. Поряд розташовані супермаркет, аптека й поштове відділення.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області також можна знайти у Лубнах. Там здають окрему кімнату у приватному будинку для охайної жінки, можливо разом із дитиною від трьох років. Оплата за проживання не передбачена, однак власники просять підтримувати порядок та допомагати у побуті.

Волонтери зазначають, що значна частина таких ініціатив тримається саме на підтримці місцевих мешканців, які погоджуються прихистити людей із небезпечних територій. Через високий попит переселенцям радять заздалегідь уточнювати умови проживання та регулярно стежити за оновленням оголошень.

Джерело: Допомогай

