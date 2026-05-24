Фахівці обленерго попередили, які населені пункти Полтавської області зачеплять нові графіки відключення світла на 25 травня 2026 року.

У понеділок, 25 травня 2026 року, в Полтавській області знову діятимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла в Полтавській області 25 травня торнкуться Омельницької територіальної громади. Там знеструмлення відбуватимуться з 8:00 до 20:00 у таких населених пунктах:

Гуньки (вул. Кошова, Лісова, Лугова, Заозерна, Центральна, Козацька, Камʼяна, пров. Луговий, Камʼянський);

Демидівка (Сонячна, Української Перемоги, Центральна, Героїв ЗСУ, Вишнева, Набережна, Садова);

Запсілля (Молодіжна, Героїв України, Вишнева, Котляревського, Кленова, Набережна, Світанкова, Степова, Шевченка, Теплична, Центральна, Шкільна);

частково Крамаренки, Литвиненки, Омельник, Пустовіти, Пʼятихатки, Радочини, Рокитне, Степівка, Онищенки, Романки, Федоренки, Щербаки, Варакути, Ковалі, Найденівка, Щербухи, Яремівка.

На офіційному сайті Чорнухинської територіальної громади в Полтавській області попереджають, що 25 травня застосовуватимуть графіки відключення світла в таких населених пунктах:

Ковалі (вул. Червоногорянська, Ярівська) – з 8:30 до 16:30;

Кізлівка (Центральна), Пізники (Шевченка) – з 8:00 до 16:30.

Також планові знеструмлення в понеділок відбудуться на території Великобудищанської громади, пише Politeka. Там обмеження електропостачання діятимуть із 8:00 до 17:00 у населених пунктах Бобрик, Веприк, Педоричі, Вельбівка, Гадяч, Запсільське.

