Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві зафіксовано після оновлення вартості вивезення побутових відходів, що запустило черговий етап змін у сфері житлово-комунального господарства міста.

Причиною перегляду стали зростання витрат у комунальному секторі, зокрема подорожчання пального, ремонт спецтехніки, закупівля запчастин, а також збільшення витрат на логістику й обслуговування автопарку.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Комунальне підприємство КАТП-1628 оприлюднило оновлені розрахунки. Для населення послуга зі збору та транспортування твердих побутових відходів тепер становить 83,4 грн, тоді як раніше вона була майже вдвічі нижчою — 47,18 грн.

Для бюджетних установ підвищення склало близько 68%. Юридичні особи також відчують зміну — для них витрати зросли орієнтовно на 42% залежно від обсягів послуг.

Окремо переглянуто тарифи на великогабаритне сміття. Нова вартість досягла 218,5 грн проти попередніх 106,86 грн. Додатково зросла й ціна захоронення відходів — 22,48 грн замість 11,86 грн.

У міській адміністрації зазначають, що частина мешканців багатоквартирних будинків не одразу побачить зміну в платіжках, оскільки витрати часто включені до загальної квартплати через обслуговуючі організації.

На цьому тлі підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві викликало активне обговорення серед жителів, адже нові нарахування безпосередньо впливають на щомісячний бюджет домогосподарств.

Посадовці підкреслюють, що оновлені розцінки наразі діятимуть лише в межах обласного центру. Для інших населених пунктів громади планують окремі процедури відбору виконавців послуг з поводження з відходами.

Фахівці комунальної сфери прогнозують, що подальша динаміка тарифів залежатиме від вартості пального, технічного стану підприємств та загальної економічної ситуації в галузі ЖКГ.

