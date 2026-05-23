Безкоштовне житло для ВПО в Харкові продовжують надавати волонтери та місцеві жителі, які допомагають переселенцям із тимчасовим розміщенням після евакуації з небезпечних територій, повідомляє Politeka.net.

Попит на такі варіанти залишається високим. Люди шукають можливість швидко знайти прихисток у місті або неподалік обласного центру.

Наразі переселенцям пропонують кілька форматів проживання. Йдеться про окремі кімнати, спільні квартири та приватні будинки. Умови визначають під час особистих домовленостей між власниками осель і майбутніми мешканцями.

У районі Салтівського шосе доступна двокімнатна квартира для жінки. Господарі повідомляють, що розраховують на мінімальну допомогу у побутових справах, пов’язаних із доглядом за літньою людиною.

Ще одна пропозиція у цьому ж районі передбачає спільне проживання з можливістю користування кухнею та окремою кімнатою. Поруч розташовані магазини, транспортні зупинки та інша міська інфраструктура.

Також у селищі Бабаї Харківського району пропонують приватний будинок із двома кімнатами. Оселя забезпечена базовими комунікаціями, хоча санвузол знаходиться на подвір’ї. Відстань до Харкова становить близько 12 кілометрів.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Харкові найчастіше шукають через приватні оголошення та волонтерські спільноти, оскільки такий формат дозволяє швидше реагувати на термінові запити людей.

Фахівці рекомендують перед заселенням уточнювати побутові умови, перевіряти актуальність інформації та заздалегідь обговорювати правила проживання між сторонами.

Джерело: Допомагай

