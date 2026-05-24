Грошова допомога для пенсіонерів в Харківській області надається за умови самостійного звернення із заявою до державних установ, повідомляє Politeka.

Багато літніх українців навіть не здогадуються про те, що мають законне право на спеціальну щомісячну виплату на догляд.

Наразі розмір цієї грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області становить 1038 гривень на місяць. Про це проінформували на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Держава висуває чіткі критерії до претендентів на отримання додаткових виплат. Оформити дану грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області можуть виключно ті особи, яким уже виповнилося 80 років.

Важливою умовою є й те, що людина має отримувати саме пенсію за віком, а не інший вид соціального забезпечення. Окремо перевіряється сімейний стан літньої людини, адже підтримка розрахована на самотніх громадян.

Це означає, що громадянин має проживати сам, а також не мати працездатних близьких родичів, які за чинним законодавством зобов’язані його утримувати.

Останнім вирішальним фактором є офіційний медичний висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що людина через стан здоров’я дійсно потребує постійного стороннього догляду.

Для того щоб успішно пройти всю процедуру та отримати кошти, необхідно виконати кілька послідовних кроків. Спершу літній людині потрібно звернутися до сімейного лікаря та пройти відповідне обстеження ЛКК.

Наступним кроком є візит до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України для написання офіційної заяви.

Якщо у громадян виникають будь-які запитання щодо процедури, вони можуть зателефонувати на безкоштовну «гарячу лінію» Пенсійного фонду України за номером 0800-503-753.

