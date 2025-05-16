Денежную помощь для пенсионеров в Харькове можно получить в размере 3600 гривен ежемесячно.

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове стала доступнее благодаря новым программам Агентства ООН по делам беженцев, которое с октября 2025 года увеличило размер финансовой поддержки для уязвимых категорий украинцев, сообщает Politeka.

Теперь граждане, в частности пенсионеры, могут получить по 3 600 грн. на одного человека в месяц, вместо предыдущих 2 200 грн. Общая сумма покрывает три месяца и составляет 10800 грн на каждого члена домохозяйства.

Заявку на получение помощи можно подать как в автономном режиме, в специальных пунктах сбора данных, так и онлайн через партнерские ресурсы. В Харькове пункты приема уже функционируют – информацию о графике работы можно найти на сайте благотворительного фонда «Право на защиту». Эта организация является официальным партнером УВКБ ООН и осуществляет сбор информации для начисления денежной помощи.

Претендовать на выплаты могут как внутренне перемещенные лица, так и те, кто вернулся к постоянному месту жительства. Особое внимание обращают на пожилых людей, наиболее нуждающихся в поддержке.

Денежное пособие для пенсионеров в Харькове призвано покрыть базовые расходы – на жилье, еду, лекарства и средства гигиены. За консультацией можно обращаться по телефону горячей линии 0800307711 или через Telegram-канал «Право на защиту».

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