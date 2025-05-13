У квітні Кабмін оновив правила надання субсидії для ВПО в Харкові, і тепер переселенці мають більше варіантів для оформлення.

Субсидії для ВПО в Харкові можна оформити навіть на оренду кімнати, а не обов'язково всієї квартири, повідомляє Politeka.

До того ж розрахувати розмір допомоги тепер можна самостійно. Про це "Суспільному Донбас" розповіла юристка ГО "Донбас SOS" Наталія Юрлова.

Йдеться про постанову №422, ухвалену урядом 11 квітня 2025 року. У документі зазначено, що внутрішньо переміщені особи тепер можуть обирати лише одну з форм державної підтримки. Якщо переселенець оформляє субсидії для ВПО в Харкові на оренду житла, то одночасно отримувати підтримку по програмі "Прихисток" вже не можна.

Одним з найважливіших моментів стало те, що тепер дозволено орендувати частину житла. Наприклад, кімнату. Але в договорі обов’язково має бути вказано, яку саме площу орендує людина. Це дає змогу отримати гроші навіть тим, хто знімає невелике приміщення.

Також у нових правилах передбачено, що на субсидії для ВПО в Харкові можуть подаватися люди, які проживають разом, навіть якщо вони не є родичами. Наприклад, якщо квартиру винаймають дві родини або просто знайомі, то кожен з них має право на підтримку.

Для цього у заяві потрібно вказати склад домогосподарства і визначити одну відповідальну особу, яка буде представляти інтереси всіх мешканців. Ще одна важлива зміна стосується договорів.

Тепер не обов'язково користуватися типовим зразком, дозволено подавати власний варіант договору найму. Присутність власника житла теж необов'язкова, якщо він не претендує на податкову компенсацію. Але його підпис у заяві все одно має бути.

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