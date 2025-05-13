В апреле Кабмин обновил правила предоставления субсидии для ВПЛ в Харькове, и теперь у переселенцев есть больше вариантов для оформления.

Субсидии для ВПЛ в Харькове можно оформить даже на аренду комнаты, а не обязательно всей квартиры, сообщает Politeka.

К тому же рассчитать размер помощи теперь можно самостоятельно. Об этом "Суспільному Донбас" рассказала юрист ОО "Донбасс SOS" Наталья Юрлова.

Речь идет о постановлении №422, принятом правительством 11 апреля 2025 года. В документе говорится, что внутренне перемещенные лица теперь могут выбирать только одну из форм государственной поддержки. Если переселенец оформляет субсидии для ВПЛ в Харькове на аренду жилья, то одновременно получать поддержку по программе "Прихисток" уже нельзя.

Одним из важнейших моментов стало то, что теперь можно арендовать часть жилья. К примеру, комнату. Но в договоре обязательно должно быть указано, какую именно площадь арендует человек. Это позволяет получить деньги даже снимающим небольшое помещение.

Также в новых правилах предусмотрено, что на субсидии для ВПЛ в Харькове могут подаваться проживающие вместе люди, даже если они не являются родственниками. К примеру, если квартиру снимают две семьи или просто знакомые, то каждый из них имеет право на поддержку.

Для этого в заявлении нужно указать состав домохозяйства и определить одно ответственное лицо, которое будет представлять интересы всех жильцов. Еще одно важное изменение касается договоров.

Теперь не обязательно пользоваться типичным образцом, разрешается представлять собственный вариант договора найма. Присутствие собственника жилья тоже необязательно, если он не претендует на налоговую компенсацию. Но его подпись в заявлении все равно должна быть.

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