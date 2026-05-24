Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві активно обговорюється серед жителів, адже нові суми безпосередньо впливають на щомісячні витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві зафіксовано після оновлення вартості вивезення відходів у місті, передає Politeka.

Причиною перегляду стали зростання витрат у сфері ЖКГ: подорожчання пального, ремонт спецтехніки, закупівля деталей і логістичне забезпечення автопарку. Це змусило комунальні служби оновити економічні розрахунки та переглянути чинні ставки.

Рішення про коригування ухвалив виконавчий комітет міської ради. Після погодження нових параметрів підприємство КАТП-1628 оприлюднило оновлені цифри для різних категорій споживачів.

Для населення послуга збору та транспортування твердих побутових відходів тепер коштує 83,4 грн. Раніше показник становив 47,18 грн, що означає суттєве зростання навантаження на платіжки.

Бюджетні установи отримали підвищення приблизно на 68%. Для юридичних осіб зміни варіюються залежно від обсягів і умов співпраці, у середньому близько 42%.

Окремо переглянуто вартість великогабаритного сміття — вона зросла до 218,5 грн. Також піднято тариф на захоронення відходів, який тепер становить 22,48 грн.

У міській адміністрації пояснюють, що частина мешканців багатоповерхівок може не одразу побачити зміни в рахунках, оскільки витрати часто включені до квартплати через обслуговуючі організації.

На цьому тлі підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві активно обговорюється серед жителів, адже нові суми безпосередньо впливають на щомісячні витрати домогосподарств.

Посадовці уточнюють, що оновлені розцінки наразі діють лише в межах обласного центру. Для інших населених пунктів громади передбачені окремі процедури визначення виконавців послуг.

Експерти галузі прогнозують, що подальша динаміка залежатиме від вартості ресурсів, технічного стану підприємств і загальної економічної ситуації у сфері житлово-комунального господарства.

Джерело: У Полтаві

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.