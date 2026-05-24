Прогноз на тиждень з 25 по 31 травня в Харкові показує, що останні дні місяці принесуть місту як теплі дні, так і більш прохолодну та дощову погоду, повідомляє Politeka.

25 травня перша половина дня буде ясною та сонячною. Вночі температура становитиме +16 градусів, уранці повітря прогріється до +21, а вдень досягне +24 градусів.

Після обіду над містом почнуть збиратися хмари. До полудня опадів не очікується, однак у другій половині дня можливий дрібний дощ.

Прогноз погоди на тиждень з 25 по 31 травня в Харкові надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

26 травня ранок також буде ясним, проте вже вдень і ввечері небо стане похмурим. Температура помітно знизиться. Вночі прогнозують +15 градусів, а вдень лише до +20.

27 травня ранкові години будуть сонячними, але вже в середині дня небо затягнеться хмарами. Температура вдень не перевищить +18. У другій половині дня та ввечері прогнозують дрібний дощ.

28 травня небо буде затягнуте хмарами від самого ранку і до вечора.

Вночі температура знизиться до +10 градусів, а вдень підніметься лише до +15. У денні та вечірні години прогнозується дощ. Також цього дня очікується доволі сильний вітер зі швидкістю до 6,9 м/с.

29 травня вночі температура опуститься до +8 градусів. Удень повітря прогріється до +16 градусів. Дощ розпочнеться у другій половині дня та поступово послабшає до вечора.

30 травня температура вночі становитиме +9 градусів, а вдень досягне +18. Із середини дня і до вечора прогнозують дрібний дощ.

31 травня температура почне зростати. Вночі очікується +11 градусів, а вдень повітря прогріється до +21.

