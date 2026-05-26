Енергетики наголошують, що графіки відключення світла у Полтавській області на 27 травня носять плановий характер.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 27 травня будуть тривати через планові та профілактичні ремонтні роботи в електромережах. Енергетики наголошують, що профілактичні заходи проводяться поетапно та є частиною системної підготовки мереж до подальшої стабільної роботи в умовах підвищеного навантаження.

З 08:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Бербениці через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ). Проте обмеження діятимуть тільки за адресами:

Вишнева — 4, 17, 18, 19

Героїв України — 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18-35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67

Молодіжна — 1, 4-7, 7А, 9А, 11, 13-16, 19, 20, 22-25, 29, 30, 36, 37, 39-49, 52, 53, 58, 59, 63, 65-70

Олександра Козаченка — 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31-34, 36-39, 41-43, 48, 52, 53

Гагаріна

Чкалова

З 08:00–16:30 години триватимуть обмеження в селі Богодарівка. Обмеження охоплять лише окремі вулиці цього населеного пункту:

Дружби — 3, 5, 6, 6-Б, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21

Лесі Українки — 3А, 5-7, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22

пров. Малий — 2

Маляренка О.І. — 1, 3-5, 8, 10, 11, 13, 17, 19

Молодіжна — 1-5, 7, 9, 11

Незалежна — 1, 2, 5-7, 9-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Шевченка — 1, 3-7, 13-25, 25Б, 27А, 27Б, 28-30, 33, 34, 36-38А, 40, 41, 43-48, 50, 51, 53-55, 57, 59, 60, 62, 64

З 08:00–17:00 години зникне світло в селі Жабки, проте лишаться без електрики тільки мешканці будинків, що розташовані на вулицях:

Бакай — 1, 3-5, 5А, 8, 10, 11, 11А, 12

Вовки — 1А, 3, 5А, 6-10, 12, 17

Горова — 1-10

Гуківка — 2А, 3-8

Зацарина — 2А, 3, 5-23, 18/1, 22

ім. І.К. Лети — 1-4, 6-12

Миколаївка — 1-6, 9-13

Мисники — 1

Молодіжна — 1А, 3-17, 25

Низова — 2, 8

Павленківка — 1, 2, 3, 6-8

Печаївка — 1-4

Суходубівка — 1, 2, 4, 7, 7Г, 8, 9

Центр — 1

Цисівка — 1, 3-5

Чайки — 3, 6Г

Шкільна — 1-10, 14

Яр — 2-4, 8, 9, 11, 11А, 13, 15, 16, 20

Ярмаркова — 2-23, 26

Гагаріна.

Джерело: Чорнухинська територіальна громада.

