Дефіцит продуктів у Харкові вже став частиною українського ринк, адже фіксується нестача бджолиного товару, що вже впливає на експортні потоки та цінову динаміку в галузі.

За даними учасників ринку, внутрішня пропозиція тимчасово скоротилася через сезонні коливання та обмежені залишки попередніх партій. Це створює розрив між попитом і доступними обсягами продукції на складах.

Експортери повідомляють про можливе зменшення зовнішніх поставок на 10–20% у порівнянні з попередніми періодами. Одночасно зростає конкуренція на міжнародних ринках, що змушує українських постачальників поступатися позиціями іншим країнам.

Основний напрям збуту залишається зосередженим у Європейському Союзі, куди спрямовується переважна частина продукції — до 90–95% загального обсягу. Через скорочення пропозиції окремі імпортери вже переглядають контракти та диверсифікують постачання.

Очікується, що ситуація може змінитися після надходження нового врожаю наприкінці літа. Орієнтовні оцінки виробництва коливаються в межах 60–80 тисяч тонн, однак кінцеві показники залежатимуть від погодних умов і медоносної бази.

Дефіцит продуктів у Харкові також опосередковано відображає загальнонаціональні тенденції: нестабільність пропозиції впливає не лише на внутрішній ринок, а й на експортну спроможність країни. У разі сприятливого сезону можливе відновлення балансу та стабілізація цін у другій половині року.

Подальший розвиток ситуації напряму залежатиме від обсягів нового збору та стабільності логістичних каналів.

У найближчі місяці ключовим фактором для галузі залишатиметься надходження нового врожаю.

Джерело: agronews

