Прогноз на тиждень з 27 травня по 2 червня в Харкові свідчить, що наприкінці весни мешканців міста очікує нестійка погода.

Прогноз погоди на тиждень з 27 травня по 2 червня в Харкові дасть змогу для місцевих мешканців підготуватися до природних сюрпризів, повідомляє Politeka.

27 травня ранок розпочнеться ясним небом, однак ближче до середини дня небо затягнуть хмари. У денні та вечірні години очікується дрібний дощ. Температура вдень підніметься до +18 градусів.

28 травня хмарність утримається протягом усього дня. Небо буде затягнуте вже з ранку і залишатиметься таким до вечора. Про це на своєму офіційному сайті проінформував Український гідрометеорологічний центр.

У другій половині дня прогнозується дощ, який поступово слабшатиме. Максимальна температура становитиме близько +15 градусів.

Як показує прогноз погоди на тиждень з 27 травня по 2 червня в Харкові, 29 травня хмари не залишать небо від ранку до вечора. У другій половині дня розпочнеться дощ. Денна температура досягне +16 градусів.

30 травня протягом усього дня зберігатиметься щільна хмарність. Після обіду синоптики прогнозують дрібний дощ, який триватиме до вечора. Повітря прогріється до +18 градусів.

Останній день весни принесе невелике потепління. 31 травня температура підніметься до +21 градуса. Попри похмуру атмосферу впродовж дня, опади цього дня не прогнозуються.

Першого дня літа небо залишатиметься переважно хмарним. Після обіду можливий дощ, який ближче до вечора поступово послабшає. Температура повітря вдень сягне +22 градусів.

2 червня розпочнеться ясним небом. Після обіду над містом з'являться хмари, а вдень та ввечері можливий дрібний дощ.

Тож прогноз погоди на тиждень з 27 травня по 2 червня в Харкові вказує на поступове покращення температурного режиму наприкінці прогнозного періоду.

