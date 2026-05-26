Новий графік руху поїздів стосується кількох важливих приміських рейсів, які забезпечують транспортний зв'язок між Полтавською, Сумською та Чернігівською областями, повідомляє Politeka.

Про такі нововведення залізничники офіційно поінформували пасажирів 24 травня, зазначивши, що чотири популярні приміські склади переводять на оновлений режим роботи.

З 25 травня ці потяги виконують свої щоденні рейси за винятком лише одного дня тижня, а саме понеділка.

Зокрема, під дію цих змін потрапив приміський склад під номером 6541/6542, що має маршрут Ромодан – Ромни – Ромодан.

Новий графік руху похздів у Полтавській області зачепив також і пасажирських склад під номером 6543, який курсує у сполученні Ромодан – Ромни.

Окрім цього, пасажирам слід враховувати зміни у розкладі рейсу під номером 6931 Ромни – Бахмач. Четвертим у цьому переліку став рейс під номером 6245, який щоденно забезпечує регулярне сполучення між станціями Бахмач та Гребінка.

Представники перевізника також звернулися до громадян із проханням уважно перевіряти розклад перед поїздками та завчасно займатися плануванням своїх майбутніх подорожей.

Залізничники з технічних причин вимушені тимчасово скасовувати згадані вище чотири приміські поїзди у конкретно визначені дні літнього, осіннього та зимового періодів.

Спеціальний графік скасування руху поїздів у Полтавській області скасувань діятиме влітку 4 та 18 червня, 2, 16 та 30 липня, а також 13 та 27 серпня. Восени склади не їздитимуть 10 та 24 вересня, 8 та 22 жовтня, 5 та 19 листопада. На початку зими обмеження зачеплять 3 грудня.

В усі інші дні тижня, окрім обов'язкових понеділків, курсування залізничного транспорту відбуватиметься без жодних змін.

Джерело: АТ "Укрзалізниця"

