Графіки відключення світла у Полтавській області на 28 травня будуть тривати через планові та профілактичні ремонтні роботи, пише видання Politeka.net.



Графіки залишаться та не стануть м'якшими. Фахівці наголошують, що планові роботи проводяться поетапно, аби підтримувати стабільну роботу енергосистеми та мінімізувати ризики аварійних ситуацій у майбутньому. Саме тому в окремих населених пунктах і за визначеними адресами можуть тимчасово діяти графіки відключення світла у Полтавській області на 28 травня.

В селі Харсіки з 08:00–16:30 години не буде електрики. Знеструмлять наступні вулиці:

Гудимівка — 33, 35, 36, 40

Загора — 2, 2а, 3, 3А, 3Б, 30, 34, 36, 38, 38а, 40а, 42

Полковника Харсіки — 24ДАЧА, 25, 26а, 27, 29а, 31а, 35а, 38, 45, 49

Полона — 10, 19

Шевченка — 2, 3, 12ПУСТ

З 08:00–16:30 години в селі Гільці вимкнуть електрику. Обмеження триватимуть тільки на окремих вулицях:

Білозубова — 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40

Вирішальна — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 25

Квачівська — 1–35

Костівська — 1, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 31

Лещенкова — 1–16, 18

Молодіжна — 4, 9–35

Садова — 2–65

Сковороди — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 38, 40

Солодкого — 1–35, 37, 39, 41

Тарасенська — 4–46

Тарасенський пров. — 1–14

Троїцький пров. — 1–8

Царина — 1–12, 14, 18, 22

Чорнухинська — 1, 3, 5, 11, 15, 16, 17, 19, 21

Шевченка — 1–41

Шкільна — 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14.

З 08:00–16:30 години в селі Богодарівка вводять додаткові графіки відключення світла, які охоплять будинки, зо розташовані за адресами:

Байрацька — 2, 7, 8, 9

Козача — 1, 3, 6, 10, 10а, 11, 17

Дружби — 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21

Лесі Українки — 3а, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22

Маляренка О.І. — 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 17, 19

Молодіжна — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 3

Незалежна — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Шевченка — 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27а, 27б, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 64.

Джерело: Чорнухинська територіальна громада.

