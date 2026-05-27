Подорожчання продуктів у Харкові фіксують на тлі коливань вартості базових товарів та консервованої продукції, повідомляє Politeka.

У торгових мережах оновилися прайси на низку харчових позицій, зокрема консерви, хліб та овочеві заготовки. Аналітика за кінець травня показує нерівномірну динаміку: частина товарів дорожчає, окремі — залишаються відносно стабільними.

Зміни у вартості зафіксовані у різних сегментах ринку, і це вже відображається на середніх показниках по країні. У контексті загальної динаміки подорожчання продуктів у Харкові пояснюють коливанням постачання та сезонними факторами.

Консерви та овочеві позиції

Зелений горошок торгової марки «Верес» (400 г) у середньому коштує близько 57,11 грн. У магазинах діапазон вартості коливається від приблизно 40,49 грн до 70,50 грн. За останній місяць середній показник зріс орієнтовно на понад 6 грн.

Мариновані огірки «Верес» (500 г) демонструють ще помітнішу зміну. Середній рівень — 115,66 грн, тоді як місяцем раніше він був нижчим приблизно на 10,93 грн. Розкид у торгових точках також значний — від 99 грн до понад 126 грн.

Хлібний сегмент

Житній хліб Riga «Бородинівський» (300 г) у середньому коштує близько 55,07 грн. У різних мережах зафіксовані значення від приблизно 53,80 грн до 57,50 грн. Порівняно з попереднім місяцем середній рівень піднявся на близько 2,70 грн.

Загальна динаміка

Аналітичні дані свідчать, що зростання вартості відбувається нерівномірно: окремі позиції дорожчають швидше через логістику та зміну закупівельних умов, інші реагують повільніше.

Експерти відзначають, що ринок залишається чутливим до постачання і сезонності, тому короткострокові коливання можуть зберігатися й надалі.

Джерело: Мінфін

