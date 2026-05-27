Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надає Благодійний Фонд «Кінза Харків», який підтримує найбільш вразливі верстви населення у складні часи, повідомляє Politeka.

Волонтери організації на своїй офіційній сторінці в Інстаграм звітують про проведені заходи та розповідають про деталі розподілу безкоштовних продуктів дял ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Під час однієї з минулих акцій волонтери підготували для видачі продовольчі набори, різноманітні засоби особистої гігієни, а також спеціальні комплекти побутової хімії.

Цю допомогу змогли отримати люди з інвалідністю та представники інших вразливих категорій міського населення.

Благодійники також окремо потурбувалися про громадян, які через серйозні проблеми зі здоров’ям взагалі не мають можливості самостійно виходити з дому.

Для таких родин передбачили особливі умови, тому пакунки замість них отримували близькі родичі або офіційні законні представники.

Благодійна організація наголошує, що системна допомога для людей є справжнім фундаментом стабільності, тому команда продовжує відкрито звітувати про свою щоденну діяльність.

Кожна чергова видача безкоштовних продуктів для ВПО та песніонерів у Харкові є спільним результатом тривалої роботи всієї команди та їхніх надійних партнерів.

Останнім часом вони зосереджували свої зусилля саме на підтримці внутрішньо переміщених осіб та представників соціально незахищених категорій.

Дана підтримка видається за певними графіками, які благодійники публікують на своїх ресурсах у міру формування нових партій гуманітарних вантажів.

Волонтери закликають громадян уважно стежити за оновленнями інформації на офіційній інстаграм-сторінці.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

