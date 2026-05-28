Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть нараховуватися непрацюючим військовим, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів родини, повідомляє Politeka.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області призначаються для фінансової підтримки сімей, де літня людина фактично є єдиним джерелом доходу для своїх близьких.

Як зазначають на офіційному сайті Пенсійного фонду України, фінансова допомога призначена для осіб від рядового до офіцерського складу, які вже завершили службу і не працюють.

Винятком є лише військовослужбовці строкової служби. Гроші нараховуються як надбавка до пенсії за вислугу років або ж до виплат по інвалідності.

Отримувати кошти можна за утримання літніх батьків, людей з інвалідністю, непрацездатного чоловіка чи дружини, а також інших родичів відповідно до чинного законодавства.

Розмір щомісячної виплати за кожного утриманця вираховується на основі державних стандартів.

Оскільки у 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 гривень, надбавка складає рівно половину цієї суми.

Наразі доплати для пенсіонерів у Харківській області становлять близько 1297 гривень щомісяця за кожну таку особу. Загальна сума може бути більшою, якщо непрацездатних родичів у сім'ї кілька, проте кожну справу фахівці розглядають окремо.

Держава гарантує ці виплати, але вони не нараховуються в автоматичному режимі. Багато громадян не отримують гроші через необізнаність, тому для оформлення надбавки необхідно самостійно подати заяву та пакет документів.

ПФУ приймає документи особисто у своїх відділеннях або онлайн через офіційний вебпортал Пенсійного фонду України.

